Sesso e distanziamento sociale? Il fenomeno dei sexy blind date virtuali

Sesso e distanziamento sociale? Arrivano i sexy blind date virtuali

Sesso ai tempi del distanziamento sociale. C’è chi sperimenta il primo sexy blind date virtuale. A lanciare l’esperimento è Joyclub, community online che promuove la libertà sessuale, che ha invitato due suoi membri a sperimentare un piccante appuntamento al buio online, in tutta sicurezza!

Basta avere una video chat e il livestream Questo periodo di lockdown ha costretto a modificare tante abitudini, comprese quelle legate al sesso. Il pericolo di contagio è concreto anche se si vive in coppia e l'ansia non è amica di un approccio sereno alla sessualità, impossibile quindi pensare a qualsiasi appuntamento piccante, ancor meno se tra sconosciuti.



Courtesy of JOYclub

Sicurezza e dating online

Dubbi e perplessità sul sesso sicuro in tempi di Covid sono stati tanti e anche se parlare di sesso durante una pandemia sembra cosa frivola, ricordiamoci che vivere una serena sessualità resta un aspetto importate della vita sia di copia sia dei single. Ecco perché Joyclub, community che promuove la sessualità positiva e consapevole senza tabù, ha pensato di sperimentare il primo “sexy blind date online”, il primo appuntamento al buio che sia anche una appagante esperienza sessuale, da vivere in piena sicurezza.

Video chat e livestream

Oggi il dating passa via cavo Il primo passo è stato trovare due volontari tra i membri della community che conta oltre 3,5 milioni di iscritti. Joyclub ha poi messo a disposizione una nuova linea di video chat, ideata come alternativa agli incontri dal vivo, è un livestream che garantisce massima sicurezza in tema di controllo sull’autenticità degli utenti e protezione per la privacy gli utenti stessi.

Con l’aggiunta di sex toys controllabili con app da remoto il gioco è passato tutto nelle mani dei due sconosciuti che possono conoscersi, giocare e divertirsi. Il blind date è durato ben 4 ore, con grande soddisfazione dei due fruitori e del team di Joyclub che può considerare l’esperimento riuscito! Anche in tempi di distanziamento e restrizioni, Joyclub ha dimostrato che ci sono modi sicuri per sperimentare la propria sessualità e scoprire nuove dimensioni per lasciarsi ispirare in modo positivo e consapevole