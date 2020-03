Supermercato24: spesa a casa senza costi di consegna per gli over 65 di Milano

Con questa iniziativa – avviata dalla collaborazione con Coop Lombardia ed estesa a Bennet, Carrefour, Conad, MD, che hanno prontamente accettato di aderire - Supermercato24 vuole offrire un supporto concreto alla città lombarda colpita dall’emergenza Coronavirus e, in particolare, alle persone che, per motivi anagrafici e di salute, sono più esposte ad eventuali rischi.

Per tutto il mese di marzo, si legge su www.spotandweb.it, i clienti over 65 potranno effettuare la spesa online dal sito o dall’app di Supermercato24 e riceverla a casa all’orario richiesto senza alcun costo di consegna: basterà inserire il codice UNAMANOXMI e confermare la propria età. In questo modo, i clienti interessati, oltre a risparmiare tempo, code e affollamenti presso il punto vendita, potranno evitare il tragitto verso il supermercato e il dover trasportare borse o buste pesanti.

“Negli ultimi giorni sono state tantissime le persone che hanno deciso di affidarsi a noi per affrontare una situazione sicuramente particolare” – dichiara Federico Sargenti, CEO di Supermercato24 – “Crediamo che il nostro servizio abbia una forte utilità sociale e ciò che sta accadendo in questi giorni ne è la conferma. Siamo contenti se, in un momento così delicato, tante persone sono riuscite a sentirsi più tranquille grazie al nostro lavoro. Per questo, dopo l’avvio del progetto con Coop Lombardia abbiamo voluto coinvolgere anche altri partner nell’iniziativa e fronteggiare insieme a loro questa emergenza, per supportare, insieme, Milano e i suoi abitanti più esposti”