Turismo: boom di 'scambi casa' in Italia. 57.000 prenotazioni su HomeExchange

Lo ‘scambio casa’ piace ai viaggiatori italiani anche quest’estate: lo raccontano i dati i dati di HomeExchange, la più grande community di scambio case al mondo. Dopo la timida ripresa degli spostamenti turistici in giugno, mese durante il quale sulla piattaforma sono stati prenotati oltre 9.000 pernottamenti, i mesi di luglio e agosto hanno registrato rispettivamente 23.000 e 25.000 pernottamenti prenotati. Gli oltre 57.000 pernottamenti prenotati in tre mesi sono segno del desiderio dei viaggiatori italiani di rimettersi in viaggio in modo sostenibile, responsabile e sicuro.

Lo scambio casa organizzato su HomeExchange consente infatti di scegliere, in base alle esigenze proprie esigenze, abitazioni isolate e lontane da luoghi affollati; di usufruire di una casa o di un appartamento in esclusiva, senza incontri con altri turisti; di prenotare anche last minute; e di organizzare una vacanza davvero low budget, nell’abitazione o nella seconda casa lasciata libera da altri viaggiatori iscritti alla community.

La top 5 delle destinazioni italiane più prenotate dai turisti italiani su HomeExchange è composta da Toscana, Trentino Alto-Adige, Puglia, Sicilia e Lazio. In media, questa estate le richieste di prenotazione in Italia sono state il 63% del totale (nel luglio del 2019 erano state solo il 28%: il 72% dei viaggiatori italiani puntava all'estero), ma c'è chi non ha rinunciato alle vacanze fuori dai confini nazionali. Per questi utenti, la top 5 delle destinazioni su HomeExchange è stata Francia, Spagna, USA, UK e Olanda: anche lo scorso anno gli Stati Uniti d'America erano al terzo posto per prenotazioni da parte di viaggiatori italiani.

Scambiare casa è facile: è sufficiente registrarsi, mettere a disposizione della community la propria abitazione o la seconda casa nei periodi in cui si è disponibili a scambiarla, scegliere la destinazione e partire, con un costo di soli 130 euro che copre l’abbonamento alla piattaforma per tutto il nucleo famigliare per un anno, e che quindi consente scambi illimitati nell’arco dei dodici mesi.