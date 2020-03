Vacanze Puglia e Sicilia, l'iniziativa anti-crisi di CDSHotel

Le nuove politiche commerciali di CDSHotels: un’azione concreta perchéil turismo non si fermiAndrà tutto bene è il motto che in questi giorni unisce l'Italia, enon solo. È un modo per sentirsi vicini, uniti in un momento didifficoltà, e per supportarsi a vicenda. CDSHotels ha lanciato unacampagna di sensibilizzazione e provvedimenti commerciali in linea conla filosofia condivisa, da tutti, in questi giorni.Un'azione concreta a favore dei tanti italiani che continuano asperare di poter tornare presto alla normalità e una politica chepermette di cancellare gratuitamente la propria prenotazione fino a 21giorni prima dell'arrivo. L’ispirazione nasce dalla canzone“Everything’s gonna be alright” (andrà tutto bene), come tutti siaugurano in questi giorni. “Siamo fiduciosi come italiani, ma soprattutto come imprenditorioperanti in Puglia e in Sicilia” – dichiara Fioravante Totisco,Amministratore Unico di CDSHotels – “che tutti noi adopereremo lemisure precauzionali in merito al COVID-19, così da fermare prestoquesta emergenza. Ora cerchiamo di mantenere intatti il nostro sorrisoe la bellezza che ci circonda e speriamo di avere la possibilità diospitare presto tanti turisti nei nostri hotel e villaggi”.

