Uniqlo e JW Anderson, la nuova collezione autunno/inverno 2020 guarda a Londra

Il designer Jonathan Anderson afferma: “Il tema della nuova collezione è A Day in London. Trae ispirazione dal focus della collezione autunno/inverno 2019 The Great British Outdoors che attraverso il LifeWear reinterpreta i classici British in un’esplorazione della città di Londra, in particolare attraverso iconici motivi a scacchi e montgomery. Il mio processo creativo approfondisce l’essenza delle cose, e i look di questa collezione che ne scaturiscono incarnano la mia personalità e quella del brand UNIQLO.”

Classici British progettati per la vita moderna

A Day in London ha immaginato una veloce passeggiata mattutina verso il mercato, o un pomeriggio passato rilassandosi con il proprio libro preferito indossando un guardaroba lussuoso, modellato sulla vita quotidiana in questa città raffinata. Un'atmosfera generale di rilassata tradizione si illumina con i tratti caratteristici di JW ANDERSON come ad esempio le tonalità calde dell’oliva, del blu navy, del grigio antracite e dell'ambra, così come i motivi patchwork e l’asimmetria per aiutare a rinvigorire chi li indossa nei grigi mesi a venire.

La collezione bambini facile da coordinare e divertente da indossare

La collezione bambini, che ha debuttato la scorsa stagione, è tornata a grande richiesta. Include giubbotti in pile e gonne plissettate che si coordinano facilmente con gli outfit degli adulti, come anche cappelli e scaldacollo in maglia a righe che rendono la vita invernale confortevole e divertente.





About UNIQLO and JW ANDERSON

La collezione è stata sviluppata intorno al tema “British classics. Designed for life today.” Questo LifeWear combina il design innovativo che JW ANDERSON porta all’abbigliamento tradizionale britannico con l’impegno di UNIQLO per la vestibilità, I materiali e la funzionalità.

Informazioni su JW ANDERSON

Il designer nord irlandese Jonathan Anderson ha fondato JW ANDERSON nel 2008. Nata inizialmente come un’elaborata collezione di accessori, ha rapidamente attirato l’attenzione facendo sì che la neonata etichetta potesse sfilare durante la London Fashion week nel 2008. Il trionfo della sua collezione di debutto ha portato ad Anderson, il cui marchio è ora considerato come uno dei brand londinesi più innovativi e lungimiranti, sia il favore della critica sia il successo commerciale. UNIQLO e JW ANDERSON stata lanciata per la prima volta nell’autunno/inverno 2017.

JW ANDERSON è diventato in un brand di fama internazionale e vincitore di numerosi premi, tra i quali:

2012 British Fashion Awards for Emerging Talent, Ready-to-Wear

2013 The New Establishment Award

2014 Menswear Designer of the Year

2015 British Fashion Awards for Menswear and Womenswear Designer of the Year

2017 British Fashion Awards for Womenswear Designer of the Year