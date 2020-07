Virginia Raggi bellissima in spiaggia col topless. FOTO

VIRGINIA RAGGI AL MARE IN TOPLESS PER PRENDERE MEGLIO LA TINTARELLA

Un pò di relax al mare anche per Virginia Raggi, fra tanti impegni e le giornate intere al Campidoglio. Bikini classico a forma di triangolo sotto il sole di Anzio, spiaggia del litorale romano. La sindaca è stata fotografata dal settimanale Gente che non si perde l'occasione di mostrarla in topless.

VIRGINIA RAGGI, BELLEZZA A 5 STELLE: NIENTE LETTINI MA TELO SULLA SABBIA

Nelle foto esclusive di Gente la sindaca è in coppia con il marito Andrea Severini. Lui stende il telo, lei si sdraia sul bagnasciuga sorridente in una spiaggia libera e affollata. Niente lettini e ombrelloni, la sindaca stacca la spina dalla politica e dagli impegni di lavoro.

VIRGINIA RAGGI, L'AMORE RITROVATO COL MARITO

Passata la lunga crisi con il marito, Virginia Raggi appare serena e felice. Sfodera un fisico asciutto e scolpito. Sulla sabbia però slaccia il reggiseno e in topless si gode il sole. Dopo un buon bagno ristoratore, sfodera anche le sue abilità nella pratica yoga.