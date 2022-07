A Roma un uomo distrugge un bar che non gli vuole offrire la colazione

Un uomo distrugge un bar perché non gli vuole offrire la colazione

Voleva fare colazione gratis e ha distrutto un bar di piazza Vittorio a Roma. È stato fermato dai carabinieri della compagnia di piazza Dante Ahmed Brahim, il 45enne del Ghana con una lunga serie di precedenti penali alle spalle che il 20 giugno dell’anno scorso si aggirava armato di un coltello da cucina in via Marsala, alla stazione Termini: aveva prima minacciato i viaggiatori e poi cercato di rapinare una signora che stava salendo su un taxi. Gli agenti della Polfer gli spararono all’inguine per fermarlo. Un intervento che fece discutere. Inizialmente la procura di Roma aveva aperto un fascicolo per tentato omicidio, porto abusivo di armi e resistenza. Recentemente, da alcuni giorni, Brahim era tornato a infastidire i baristi di piazza Vittorio, entrava nei bar e pretendeva di fare colazione gratis.

Venerdì mattina l’ennesima richiesta, al diniego dell’esercente l’uomo ha devastato il bar. Sul posto sono intervenuti i carabineri di piazza Dante che lo hanno fermato e portato in caserma. L’uomo verrà denunciato per danneggiamento, non è escluso che i militari possano contestargli anche il reato di estorsione.