Addio a Luca Spoldi, autorevole firma di Affaritaliani.it

Il direttore di Affaritaliani.it Angelo Perrino e tutta la redazione annunciano addolorati la morte di Luca Spoldi, storico collaboratore del quotidiano e autorevole firma della testata. Ci stringiamo con grande affetto attorno alla moglie Nunzia e al figlio Davide per la perdita dell’amato Luca.

Ci mancherà molto.

---------------------------

Caro Luca,

non posso crederci. Sento un grande vuoto. Una notizia che mai avrei pensato di poter ricevere in una normale giornata di lavoro.



Mi pare incredibile non potermi più confrontare con lui in futuro quotidianamente sui fatti dell’economia e della finanza. Negli ultimi 14 anni ci siamo sentiti praticamente ogni giorno per concordare l'approfondimento di giornata con cui Luca arricchiva i contenuti di Affaritaliani.it.

L’ultimo ieri, sempre di grande qualità, con cui dopo l’accordo fra il Governo e Atlantia che ha chiuso la lunga querelle Aspi, Luca ha passato in rassegna e analizzato tutte partecipazioni azionarie di Cdp, spiegando i rischi di un nuovo coinvolgimento della Cassa nell’ennesima “chiamata alle armi” da parte della politica. Un pezzo con cui ovviamente abbiamo aperto il giornale, come abbiamo fatto molto spesso con i suoi eccellenti contributi e che ha chiuso una giornata storica per la finanza italiana. Quella finanza di cui Luca conosceva molto bene i segreti.

Una persona seria, sempre propositivo e disponibile, mai una lamentela. Sagace, pronto a entusiasmarsi quando un’idea lo convinceva, da tradurre in articolo alle 9 di mattina, al suono della campanella di Borsa o la sera alle 19, a seduta ormai ampiamente terminata. Poi gli approfondimenti del weekend. Luca aveva una dedizione che fino all’ultimo lo ha contraddistinto.

E' stato un bravissimo collega, anche se lui ci teneva sempre a sottolineare che era una analista finanziario e non un giornalista. Ma Luca Spoldi era più giornalista di tanti altri che si vantano di far parte di questa categoria. Un collega capace di spiegare i meccanismi difficili dell’economia con linguaggio comprensibile e accessibile a tutti. Perchè lui questi meccanismi li conosceva, una materia che trattava con passione e anche con impegno civile.

Ho avuto la fortuna di poterlo conoscere e di apprezzarne le qualità, un rapporto professionale che nel day by day si è trasformato in amicizia, in affetto e ora in dolore nel non poterci più parlare e abbracciare. Mancherà il suo squillante “allora digame!” con cui aprivamo al telefono il quotidiano passare in rassegna i fatti del giorno, confronto al termine del quale sceglievamo l’argomento da trattare.

Ciao amico caro, te ne sei andato troppo presto!

Andrea Deugeni