Aggressione Lanciano: è stata una baby gang rom.Il pugno del coma da un 13enne

Sono stati individuati e fermati gli aggressori del ragazzo 18enne di Lanciano, finito in coma in seguito al pestaggio. Si tratta di una baby gang di rom. I cinque aggressori sono tutti minorenni, tranne un uomo che ha 30 anni e un ragazzo appena maggiorenne. I carabinieri - si legge sul Corriere della Sera - non hanno impiegato molto tempo a ricostruire l’accaduto e a capire chi erano gli autori.

Quello che ha sferrato il pugno, nonostante la corporatura robusta, è un ragazzo che non ha ancora compiuto quattordici anni. Con lui c’erano altri minorenni, due fratelli tra i quattordici e i quindici anni. Poi c’è un giovane di diciotto anni e uno di trenta, cugini degli altri. A innescare la lite è stato un banale scambio di battute, peggiorato dall’alcol. I cinque, attualmente liberi, sono stati denunciati per lesioni personali gravi (l’autore del pestaggio) e per concorso in reato gli altri. Le condizioni di Giuseppe stanno migliorando. "Domani valutiamo se iniziare a ridurre le sedazioni", riferisce il primario di Terapia intensiva, Rosa Maria Zocaro.