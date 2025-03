Al WHITE la tradizione cultura e ambiente nella Moda

Rinnovata la presenza a WHITE Milano dopo il successoriscontrato nel 2023 - di una delegazione di stilisti Indigenicanadesi, coordinati dal indigenous Fashion Arts (FA)di Toronto, un'organizzazione senza scopo di lucro chesostiene le popolazioni e le comunità Indigene che lavorano

nella moda, nell'artigianato e nel tessile. I designer presentiin questa edizione: Justin Louis per JUSTINJACOBLOUIS, KinooArcentales per YANA MANTA, Meghan Weeks per MDWJEWELRY, Randi Nelson per UNORTHODOX. Completanola delegazione Scott Wabano per WABANO e Sage Paul,Direttrice artistica di lFA. Questa partecipazione non è solouna celebrazione della moda Indigena canadese, ma ancheun messaggio potente di armonia con l'ambiente e dirispetto per le radici culturali. Gli stilisti Indigení canadesiportano con sé una visione del mondo che unisce estetica

ed etica, invitando tutti a riflettere sull'importanza di un

futuro sostenibile.Hanno partecipato all'inaugurazione Elissa Golberg Ambasciatrice Canada in Italia,Massimiliano Bizzi Founder WHITE Milano, Brenda Bellei Bizzi,cofondatrice e CEO del salone White,Simona Severini general manager WHITE oltre vari bayer e giornalisti del settore fashion internazionale. Servizio fotografico realizzato da Nick Zonna