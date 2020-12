Forchielli indagato per evasione fiscale.I pm: 'Sottratti 3,9 mln di tasse'

L'imprenditore Alberto Forchielli, esperto di economia e di Cina, e noto opinionista, e' indagato a di Milano per una presunta evasione fiscale. Secondo la ricostruzione investigativa, nel mirino ci sono due societa' lussemburghesi, di cui risulta amministratore di fatto, per cui sarebbero state evase le tasse per circa 3,9 milioni di euro. A condurre le indagini il Nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza, che ha notificato l'avviso di conclusione indagini all'imprenditore bolognese e altre tre persone, responsabili delle stesse societa'. L'inchiesta e' coordinata dal pm Stefano Civardi. I reati sarebbero riferibili agli anni 2013-2016.