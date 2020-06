Alex Zanardi, corsa senza permessi. E lui stava filmando col cellulare

Alex Zanardi ha trascorso la sua seconda notte in terapia intensiva nell'ospedale di Siena. Il 53enne ex pilota e formidabile atleta paralimpico e' ancora in coma farmacologico dopo l'intervento neurochirurgico di venerdi' sera per le fratture al cranio e al volto riportate nello schianto con l'handbike contro un camion a Pienza. Le sue condizioni restano gravi ma stazionarie. Intanto però emergono due dettagli probabilmente decisivi per l'incidente. Il primo è che la corsa non aveva ricevuto permessi o scorte, il secondo è che Zanardi stava forse usando il cellulare per riprendere il panorama quando poi ha invaso l'altra corsia.

"ZANARDI STAVA USANDO IL CELLULARE"

Un ciclista di Sinalunga che correva al suo fianco avrebbe raccontato, secondo quanto scrive Il Messaggero, che Zanardi stava effettuando dei video con il telefonino,mentre si trovavano sulla strada che da Pienza va verso San Quirico nella Val d’Orcia. "Voleva riprendere il panorama mentre correva". In base alla testimonianza, l’atleta azzurro non si sarebbe accorto di avere invaso la corsia opposta. E ci sarebbe anche il video di un cameraman a confermarlo.

ZANARDI: SINDACO PIENZA, 'NON AVEVAMO COMUNICAZIONI SU GARE O MANIFESTAZIONI'

''Non avevamo comunicazioni di gare o manifestazioni'' e il Comune era stato "informato solo di un saluto istituzionale". Lo ha detto il sindaco di Siena Manolo Garosi a Radio Siena Tv, riferendosi all'incidente che ha coinvolto ieri Alex Zanardi sulla strada provinciale 146 tra Pienza e San Quirico d'Orcia. ''Noi non abbiamo avuto comunicazioni di gare di alcun tipo o di manifestazioni'', spiega Garosi. ''Il Comune era informato solo di un saluto istituzionale ai giardini Dante Alighieri. C'è una indagine in corso, valuterà chi di competenza''.

ZANARDI: L'AUTISTA DEL TIR, 'ME LO SONO VISTO DAVANTI ALL'IMPROVVISO, HO STERZATO, MA INVANO'

"Me lo sono visto davanti all'improvviso, ho sterzato, ma invano". E' questa la versione dell'incidente fornita dal 44enne, residente in provincia di Siena, che si trovava alla guida del tir contro cui ha urtato violentemente Alex Zanardi. L'autista del camion è indagato, ha spiegato la Procura, "come atto dovuto" nell'ambito del fascicolo aperto dal pm Serena Menicucci che ipotizza il reato di "lesioni gravi o gravissime da incidente stradale" previsto dall'articolo 590 bis del codice penale. Il 44enne camionista ha rilasciato già ieri sera dichiarazioni spontanee al sostituto procuratore. In seguito è stato ricoverato in stato di shock al pronto soccorso, come ha reso noto il suo avvocato Massimiliano Arcioni di Grosseto. L'autista è "molto provato", vista anche la notorietà del personaggio rimasto gravemente ferito, per cui ha accusato "ancora di più psicologicamente l'accaduto".