Alto Adige, giallo in Trentino: donna trovata morta in sacco a pelo

Il corpo era in un sacco a pelo su un prato alpino nei pressi del Giogo di Meltina, sopra Bolzano

Nuovo giallo in Trentino Alto Adige: è stato ritrovato senza vita il corpo di una donna, una 56enne di Merano. Era in un sacco a pelo su un prato alpino nei pressi del Giogo di Meltina, sopra Bolzano, a 1.750 metri di quota. L'allarme è stato lanciato da alcuni escursionisti che hanno notato il corpo sotto un larice. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino dell'Avs e della Guardia di finanza e l'elisoccorso Aiut Alpin Dolomites che hanno recuperato la salma. Sono in corso accertamenti per chiarire i motivi della morte anche se dopo i primi accertamenti sarebbe da attribuire con ogni probabilità a cause naturali.