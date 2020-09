Ancona, incendio devasta il porto. Chiusi parchi e scuole. FOTO VIDEO

Un incendio di vaste proporzioni e' scoppiato poco prima della mezzanotte all'interno del porto di Ancona: ad andare a fuoco uno dei capannoni della ex Tubimar, nei pressi della stazione marittima, dove erano stivati materiali cartacei, vernici, vetroresina e altro materiale infiammabile. Non sono state segnalate vittime ne' feriti.

Le fiamme, alimentate dal vento, avrebbero interessato e distrutto almeno tre siti produttivi e sfiorato anche alcuni stabilimenti vicini: sono riusciti a mettersi in salvo tutti gli operai della Skalo, azienda che produce pesce congelato e che si trova a pochi metri dal mercato ittico. A quanto si e' appreso, l'incendio avrebbe interessato anche il deposito di Ancona Merci e sfiorato un deposito di metano, senza pero' coinvolgere i diversi stabilimenti della cantieristica situati nel porto. Sono state udite almeno due fortissime esplosioni, con ogni probabilita' causate dalla presenza di bombole di acetilene. Le fiamme non hanno coinvolto i diversi autotreni parcheggiati nei pressi delle banchine. Sul posto sono intervenute una dozzina di squadre dei vigili del fuoco, con mezzi speciali, provenienti anche dall'aeroporto di Ancona-Falconara, da Pesaro e da Macerata. Tutta l'area portuale, che si trova a poche centinaia di metri dal centro di Ancona, e' off limits e pattugliata dalle forze dell'ordine. Le fiamme hanno sfiorato anche l'asse attrezzato che collega la zona portuale alla citta' e si e' alzata una nube di fumo nero, visibile a diversi chilometri di distanza, la cui tossicita' e' in fase di verifica. Intorno alle 2 della notte, l'intervento dei vigili del fuoco e' riuscito a circoscrivere le fiamme.

🔴 #Ancona, vasto #incendio divampato alle 00:30 nella zona del porto, interessati diversi capannoni di cantieristica navale. Al lavoro 16 squadre #vigilidelfuoco provenienti anche dai comandi delle Marche. Impiegati per l’estinzione mezzi aeroportuali #16settembre 6:30 pic.twitter.com/qRcatjCCE0 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) September 16, 2020