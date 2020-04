App "Immuni", asse Pd-Forza Italia. "Una legge votata dal Parlamento"

Trasparenza nel percorso decisionale e nella comunicazione ai cittadini. Il Partito Democratico vede con favore all'utilizzo di una applicazione che tracci i contatti interpersonali degli utenti al fine da contenere il contagio da coronavirus quando il lockdown sara' allentato, ma chiede - come fatto quando il dibattito dell'utilizzo dei dispositivi era ancora all'inizio - alcune certezze. La responsabile Innovazione del Pd, Marianna Madia, aveva gia' sottolineato in una intervista ad AGI la necessita' di un "serio dibattito parlamentare" sugli strumenti tecnologici da mettere in campo prima della Fase 2. Oggi torna sul tema rimarcando che "la app di contact tracing e' uno strumento utile se inserita in una strategia complessiva a cominciare da un forte coordinamento con il Sistema Sanitario Nazionale e la strategia sui test. Occorre pero' prima, per la delicatezza dei temi che si affrontano, procedere con un passaggio parlamentare in linea con le indicazioni del Garante per la privacy e con il quadro europeo", avverte Madia. Oltre al coinvolgimento del Parlamento, pero', occorre un pieno coinvolgimento dei cittadini, da perseguire attraverso una "comunicazione ordinata e chiara". Insomma, "perche' questa app sia davvero utile ai fini della sorveglianza sanitaria e della prevenzione i cittadini devono percepirla affidabile e sicura, mentre la confusione rischia di generare sfiducia e incertezza. Per questo occorre trasparenza e una comunicazione ordinata e chiara ai cittadini".

Una trasparenza che i parlamentari Pd, stando a quanto apprende l'AGI, chiedono sia adottata anche dalla task force messa in campo dalla ministra per l'Innovazione, Paola Pisano. "Sarebbe il caso di rendere pubblici i verbali delle sedute di questa commissione", spiegano fonti dem di Montecitorio. E il capogruppo alla Camera, Graziano Delrio, aggiunge: "e' importante che si stia procedendo con la scelta del contact tracing come parte della strategia per condurre in sicurezza la 'fase due'. Ma un terreno tanto delicato, che riguarda i diritti e le liberta' costituzionali delle persone, non puo' essere affrontato esclusivamente con lo strumento dell'ordinanza commissariale. Si deve procedere in fretta e confrontarsi col governo ma come in altri Paesi e tenendo conto delle indicazioni del Garante della Privacy, sulla sicurezza dei dati sensibili delle persone tracciate dall'app e' necessario che la materia venga esaminata dalle Camere, come gia' richiesto dalla Commissione Trasporti di Montecitorio, nell'auspicio di giungere a una norma condivisa". Oltre a questo, conclude Delrio, "vanno assicurati la proprieta' e la gestione pubblica dei dati e l'assenza di discriminazioni fra cittadini nel pieno rispetto della privacy".

A fare discutere, nel Partito Democratico, sono anche alcune indiscrezioni che parlano di incentivi e premialita' o, al contrario, di restrizioni agli spostamenti a seconda che si decida di utilizzare o non utilizzare l'applicazione. "Leggo di restrizioni per chi non scarichera' la app di tracciamento, un robusto nudge per incentivare il download. Decisioni che mettano capo a cittadini di serie A e di serie B sono contro la Costituzione. Il sistema a punti lasciamolo ai paesi autoritari. Sicurezza e' liberta'", sottolinea il deputato dem Filippo Sensi. Dall'opposizione un fermo 'No' all'ipotesi di restrizioni per chi no scarica l'applicazione arriva da Forza Italia, per voce di Federica Zanella componente della Commissione Telecomunicazioni della Camera: "Ricordiamo che per garantire la reale liberta' e quindi validita' del consenso, questo non dovrebbe risultare in alcun modo condizionato, nemmeno a una forma di premialita', che preveda per esempio di poter fruire o meno di determinati servizi o beni, come per esempio viene fatto in Cina. Non esattamente un modello illuminato di democrazia e tutela dei cittadini che dobbiamo seguire", spiega Zanella mentre la senatrice e collega di partito, Fiammetta Modena, si concentra sulla necessita' di portare il tema all'esame delle Camere: "Con la scelta del Governo dell'utilizzo dell'app 'Immuni' per tracciare i contatti dei contagiati da coronavirus, in modo da contenere gli effetti di un'eventuale seconda ondata, il tema della privacy torna prepotentemente, perche' riguarda da vicino il trattamento dei dati personali di tutti i cittadini italiani". "Urge un confronto serio in Parlamento sulla liberta' e tutela della privacy, non puo' cadere sulle nostre teste per circolari e Dpcm una semplice ordinanza che il commissario per l'emergenza Covid Domenico Arcuri ha firmato qualche giorno fa". Dello stesso avviso e' la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni: "Benche' l'installazione dell'app sia volontaria, quando si entra nella sfera del trattamento dati - soprattutto quelli sanitari - occorre andarci con i piedi di piombo perche' il rischio e' sempre molto alto. Per questo e' assolutamente impensabile che basti una semplice ordinanza per diffondere il software: un passaggio in Parlamento e' d'obbligo. Tutti sanno che uno dei piu' grandi business del nostro tempo sono i dati personali, ed e' bene che in un contesto come quello del Covid-19 i dati sensibili dei cittadini siano tutelati e non entrino in nessun modo nelle disponibilita' di societa' private. Auspico che almeno su questa materia il Governo provveda subito ad avviare il confronto con il Parlamento", conclude Meloni.