Arcore, positivi alcuni dipendenti. Tampone negativo per Berlusconi

Sono risultati positivi al Covid alcuni dei dipendenti di Villa San Martino, la residenza di Silvio Berlusconi ad Arcore.

Il leader di Forza Italia è negativo, così come la sua compagna, la deputata azzurra Marta Fascina, e non cambieranno i loro programmi né per capodanno né per i prossimi giorni, come spiegano fonti di Forza Italia.

Secondo le stesse fonti i contagiati sono tutti in buone condizioni, a casa. È positivo anche Antonio Tajani, coordinatore nazionale di FI, ma - precisano da Forza Italia - il suo caso non è legato a quelli riscontrati a Villa San Martino.