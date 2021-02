Asia Argento-Senaldi, lite furiosa: "Ma cosa c***o dici", "Tu sei u...". VIDEO

LITE FURIOSA FRA L'ATTRICE ASIA ARGENTO E IL DIRETTORE DI LIBERO PIETRO SENALDI DA MASSIMO GILETTI

Lite fuori dal comune fra l'attrice Asia Argento e il direttore del quotidiano Libero Pietro Senaldi, nel salotto di Massimo Giletti de Non è l’Arena. “Devi stare zitto, hai rotto le palle a tutte le donne - ha urlato Asia Argento - ti metto il tacco in bocca, come in un film di Dario Argento. Sei un uomo violento, hai un’anima sporca”, sono le parole di guerra lanciate al giornalista. L'argomento discusso in studio e che ha acceso la miccia è il caso Genovese. L'Argento, rappresentante del movimento MeeToo, ha preso le parti delle ragazze coinvolte, secondo Senaldi però, le presunte vittime di Genovese non erano del tutto inconsapevoli del rischio che andavano correndo, accettando di restare sole in camera da letto con lui.

ARGENTO A SENALDI: "MISOGINO". IL DIRETTORE DI LIBERO: "TU SEI VITTIMA E ACCUSATA DI ESSERE CARNEFICE"

La discussione è subito precipitata con accuse e insulti da una parte e dall'altra, Senaldi ha ricordato il rapporto fra l’attrice e “il grande intellettuale Weinstein, con il quale parlavi di Victor Hugo”. “Peccato che dopo 20 minuti ti ha stuprata. Frequenta gente più banale, che magari non ti stupra”, attacca Senaldi. “Sì, lo stupro mi ha arricchito”, replica sarcastica Argento.

