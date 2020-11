Attacco anarchico a La Stampa e Repubblica: una bomba carta contro le sedi

Attacco anarchico contro le sedi di La Stampa e Repubblica

Questa mattina una trentina di persone hanno lanciato uova e una bomba carta verso le sedi de "La Stampa" e "la Repubblica", entrambe ospitate in una palazzina in via Lugaro, a Torino. Prima di andare via, gli autori del gesto hanno lasciato alcuni volantini firmati "anarchici e anarchiche". Sull'episodio indaga la Digos.

"A nome del Partito Democratico metropolitano esprimiamo solidarietà ai dipendenti, giornalisti, alle Redazioni tutte de La Stampa e Repubblica Torino e condanniamo fermamente il gesto vile e intimidatorio di cui è stata oggetto la loro sede stamane". Cosí in una nota Mimmo Carretta e Saverio Mazza, rispettivamente segretario metropolitano e responsabile organizzazione del Pd di Torino, dopo l'attacco anarchico di stamattina in via Lugaro, dove hanno sede le redazioni dei due quotidiani.

Attacco anarchico: solidarietà dal mondo politico

“Solidarietà dal gruppo Forza Italia della Camera dei deputati ai giornalisti e ai lavoratori dei quotidiani ‘La Stampa’ e ‘la Repubblica’, vittime di una gravissima intimidazione. Questa mattina un gruppo di anarchici ha lanciato uova piene di vernice e bombe carta contro la sede di Torino dei due giornali. La violenza e l’intolleranza vanno condannate senza se e senza ma. La libertà di informazione è un bene irrinunciabile per la nostra democrazia, che va difeso con convinzione e determinazione”. Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Ferma condanna per gli indegni attacchi verso la sede di La Stampa e di Repubblica Torino" è espressa dalla sindaca Chiara Appendino. "La violenza - dice la prima cittadina in un tweet - nei confronti di qualsiasi organo di informazione è violenza nei confronti della democrazia e, di conseguenza, di tutta la società". "E di fronte alla violenza - conclude Appendino - si fa fronte comune".