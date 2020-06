Attesa per il rientro in Vaticano di Benedetto XVI da Ratisbona

Benedetto XI torna in Vaticano domani con un volo in partenza da Monaco di Baviera in mattinata. Lo ha confermato il portavoce della diocesi di Ratisbona Clemens Neck all'agenzia di stampa cattolica tedesca KNA. Giovedi' scorso, a proposito della visita al fratello Georg gravemente malato, il direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni aveva dichiarato che il Papa emerito si sarebbe trattenuto a Ratisbona "il tempo necessario".

Oggi, nell'ultimo giorno che trascorrera' in Baviera, Joseph Ratzinger ha in programma due visite al fratello, nella sua abitazione, mentre ieri c'e' stata la possibilita' di alcune soste nei luoghi di famiglia, non piu' visti dal 2006 durante l'ultima visita ufficiale in patria. La prima tappa e' stata al cimitero di Ziegetsdorf, sulla tomba dove risposano i genitori e la sorella maggiore, un momento di preghiera concluso dall'aspersione con l'acqua benedetta. La seconda sosta e' avvenuta nella sua casa di Pentling, alla periferia di Regensburg. Tre quarti d'ora passati nell'abitazione che lo ospito' negli anni da docente di Dogmatica all'Universita' cittadina, dal '69 al '77, prima della nomina ad arcivescovo di Monaco e Frisinga. La casa e' ora sede, ricorda Vatican News, dell'Istituto Benedetto XVI, nel quale si conserva la sua eredita' teologica. Tra gli incontri di ieri da segnalare quello con il nunzio in Germania, giunto da Berlino, l'arcivescovo Nikola Eterovic, che negli anni del Pontificato del Papa emerito aveva svolto l'incarico di segretario generale del Sinodo dei Vescovi.