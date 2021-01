Augias confonde una frode informatica con l'inefficienza Enel. Ironia social

AUGIAS PHISHING/ IL GIORNALISTA CONFONDE UNA TRUFFA CON L'INEFFICIENZA ENEL

Il giornalista e scrittore Corrado Augias è stato vittima di "phishing" ma rispondendo nella sua rubrica su

PHISHING Parola con cui si indica una frode informatica finalizzata all'ottenimento di dati personali sensibili (password, numero di carta di credito ecc.) e perpetrata attraverso l'invio di un messaggio di posta elettronica a nome di istituti di credito, finanziarie, agenzie assicurative, in cui si invita l'utente, generalmente al fine di derubarlo, a comunicare tali informazioni riservate. Fonte: Treccani

Repubblica, a una lettrice italo-svizzera, si è capito che quel tentativo di truffa è stato confuso dallo stesso Augias - che bonariamente non aveva colto - con l'inefficienza e l'impreparazione (grammaticale) degli informatici Enel. La lettrice aveva raccontato della sua esperienza negativa per ottenere un certificato di cittadinanza italiana. Augias le ha risposto rendendo pubblica, a sua volta, una vicenda personale che poteva fare la somma con la storia della signora e pertanto descrivere il quadro inefficiente della burocrazia italiana.

AUGIAS PHISHING/ LA STORIA DELLA MAIL RICEVUTA DA ENEL

Augias inizia a parlare della sua vicenda partendo da ricevuta da Enel con all'interno la richiesta di un pagamento di 90 euro circa. Il giornalista pubblica integralmente il testo che ha le caratteristiche inconfondibili di un tentativo di phishing a partire dall’accesso a un link esterno, con italiano non eccepibile e la richiesta insolita di inserire alcuni dati come username e password. Augias si domanda nel pezzo pubblicato perché l'Enel, che investe in una pubblicità efficace e moderna, "non abbia una persona capace di scrivere in un italiano comprensibile".





AUGIAS PHISHING/ I COMMENTI SUI SOCIAL

E come al solito i social non si sono fatti sfuggire l'episodio e il giornalista è stato preso un po' in giro. "Quando dico che serve l’educazione digitale. Su Repubblica di oggi Corrado Augias che è una brava persona racconta ingenuo per filo e per segno come ha abboccato ad una mail di phishing soffermandosi sul linguaggio senza aver capito che era phishing", scrive un utente. "Temo che Corrado Augias non abbia riconosciuto una falsissima mail di phishing e ne incolpi l'Enel. Qualcuno lo può aiutare?", è un altro commento. "Augias è molto intelligente ma ha 86 anni e il phishing fa breccia proprio su questa categoria di persone. Interessante notare il ragionamento sugli errori grammaticali: quando sembrano arrivare dalla amministrazione Italiana sorprendono ma rimangono verosimili. Triste comunque", si legge ancora su Twitter".