Sitiene la società del cliente morto. Scandalo su Morenghi, l'avvocato dei vip

Evasione fiscale e riciclaggio: indagato l'avvocato dei vip

E' l'avvocato dei vip Michele Morenghi, 48 anni, il legale al centro dell'inchiesta milanese, coordinata dall'aggiunto Tiziana Siciliano e dal pm Mauro Clerici, perché sarebbe riuscito a trasferire la "titolarita' integrale delle quote" dell'immobiliare Orsa Maggiore, con la complicità del titolare Mario Bagnato, ex proprietario di sale bingo a Bergamo e Stezzano, nel frattempo deceduto, alla societa' ungherese Ior Finance Kft. Le quote sarebbero poi state reintestate al prestanome che avrebbe trasformato "l'impresa domestica in società semplice".

Si tiene la società del cliente morto. E' stato l'avvocato di Loredana Lecciso, Alba Parietti e Lory Del Santo

Morenghi è un avvocato noto alle cronache per aver assistito in passato anche Loredana Lecciso, Alba Parietti e Lory Del Santo (tutte completamente estranee alle indagini), ma anche per essere stato rettore dell'Università Pulitzer di Budapest e console in Italia per la Sierra Leone. Ieri i militari del nucleo di polizia economico finanziaria della GdF hanno sequestrato sei immobili tra Milano e Lecco a "garanzia del credito erariale" e notificato un contestuale avviso di garanzia a Morenghi e il suo presunto prestanome.

