Azzolina: "In legge di bilancio ci saranno altri 30 mln per alunni disabili"

"In questi mesi ci siamo battuti per la riapertura delle scuole e per far ripartire lezioni in presenza, perché il diritto allo studio è un diritto fondamentale, uno dei diritti più importanti sanciti dalla nostra Costituzione".Lo ha detto la ministra dell'istruzione, Lucia Azzolina, nel corso dell seminario 'Cura educativa', nell’ambito del ciclo di incontri 'Ripensare l’educazione nel XXI secolo'.

"Non mi riferisco solo all'art.34 che prevede il diritto allo studio per tutti nella sua obbligatorietà e gratuità per l'istruzione inferiore, ma - ha aggiunto Azzolina - anche agli articoli 2 e 3 dove il riconoscimento dell'uguaglianza e della libertà dei cittadini è strettamente legato alla cura e allo sviluppo della personalità umana di ciascuno".

In legge di bilancio "siamo riusciti a stanziare ulteriori 30 milioni di euro per il prossimo triennio che si aggiungono ai 30 già previsti per gli anni 2017-2020 per l'assegnazione di ausili e sussidi didattici (destinati ai disabili), da parte dei CTS (Centri Territoriali di Supporto) agli istituti e ai singoli alunni. Lo ha detto la ministra dell'istruzione, Lucia Azzolina, nel corso del seminario 'Cura educativa', nell’ambito del ciclo di incontri 'Ripensare l’educazione nel XXI secolo'. Inoltre, "in legge di bilancio abbiamo chiesto e ottenuto - ha aggiunto - l'incremento dei posti sul sostegno in organico dell'autonomia di ulteriori 25mila unità di docenti specializzati".

"Nella nuova legge di bilancio, abbiamo voluto introdurre una norma sulla formazione continua in servizio dedicata all'inclusione". Lo ha detto la ministra dell'istruzione, Lucia Azzolina, nel corso dell seminario 'Cura educativa', nell’ambito del ciclo di incontri 'Ripensare l’educazione nel XXI secolo'.