Bancarotta, arrestato Camillo Colella il re dell'acqua Santa Croce

Bancarotta fraudolenta, arrestato Camillo Colella patron dell'acqua Santa Croce

L'imprenditore Camillo Colella, patron dell'acqua Santa Croce, e' stato arrestato dalle forze dell'ordine con l'ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta. L'indagine, coordinata dalla procura di Roma, è relativa al fallimento della società immobiliare Como Srl, facente capo all'imprenditore molisano.

Bancarotta, disposta dal gip l'ordinanza di custodia cautelare per il "pericolo di fuga" di Colella

C'e' il "concreto e attuale pericolo di fuga di Colella, atteso che l'indagato possiede immense risorse economiche e societa' allo stesso riconducibili che hanno sede all'estero, circostanze che inducono a ritenere come lo stesso si stia preparando a vivere e gestire il proprio patrimonio (illecito) all'estero". Cosi' si legge nell'ordinanza di custodia cautelare con cui il gip di Roma, Massimo Marasca, ha disposto l'arresto del patron di acqua Santa Croce, Camillo Colella. "Quanto al pericolo di reiterazione dell'attivita' criminosa - si legge - puo' essere desunto anche dalla molteplicita' dei fatti contestati in quanto la stessa, considerata alla lcue delle modalita' della condotta concretamente tenuta, puo' essere indice sintomatico di una personalita' proclive al delitto".

La difesa di Colella: "Misura ingiustificata"

L'avvocato difensore del patron dell'acqua Santacroce, Alessandro Diddi, in seguito all'arresto ha dichiarato: "Ritengo sia un'iniziativa ingiustificata tenuto conto che non c'e' pericolo di reiterazione di reato. In piu' sul fallimento e' pendente un ricorso in Cassazione. In attesa di questa decisione il pm ha chiesto la misura cautelare in carcere e a me pare una scorciatoia per 'tagliarli' l'ultimo grado di giudizio nel quale confidavamo".

