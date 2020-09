Banchi a rotelle come autoscontri: Salvini posta un video ma è del 2017

“Abbiamo visto tutti il video dei ragazzi che si scontrano con i banchi a rotelle. Salvini ha rilanciato il video dando la colpa a Lucia Azzolina. Ovviamente nulla di più falso! Il video è infatti del 2017. Bravo Salvini, ti sono rimaste solo le fake news. Anzichè contribuire seriamente stai lì a zampettare sui social e vai avanti a insulti e accuse per un pugno di voti. Vergognati”, questo lo sfogo del deputato pentastellato Luca Carabetta attraverso il suo profilo Facebook.

La storia nasce da un video, caricato originariamente su Tiktok, in cui alcuni studenti “grandicelli” giocano in classe con i banchi a rotelle simulando “l’autoscontro”. L’occasione non poteva che essere presa al volo da Matteo Salvini che ha pubblicato su i suoi social il video con scritto: “No comment”

Ma c’è un particolare che però è sfuggito. Chi ha caricato il video spiega anche che non è recente. Non è un caso dunque se nessuno degli studenti sta attento a non avvicinarsi troppo ai compagni e se non si vede traccia di mascherine: nel 2017 il Coronavirus non era una minaccia. I banchi a rotelle sono infatti sperimentati in molti istituti da anni in questo caso erano stati usati in un aula multimediale.