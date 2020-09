Belen, foto mentre fa la pipì. De Martino "salvo" dopo le botte a paparazzi

Il tribunale di Latina ha archiviato la pratica su Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Perez Blanco accusati di aver aggredito e cancellato gli scatti di due paparazzi che ritraevano la showgirl mentre faceva la pipì in mare. La vicenda risale al 2012 ed è raccontata da Il Giornale. Belen Rodriguez e l’ex marito Stefano De Martino si trovavano in barca a largo dell’isola di Ponza insieme alla sorella Cecilia Rodriguez e all’ex compagno Perez Blanco.

Una tranquilla giornata al mare turbata, all’improvviso, dalla presenza di due paparazzi appostati per immortalare la bella argentina mentre, sporgendosi dallo yacht, si calava gli slip per urinare in mare. Foto che sarebbero valse migliaia di euro ai fotografi, ma che avrebbero leso la reputazione della conduttrice di Tu si que vales. E così la sottrazione (con la forza) del materiale fotografico non costituisce reato”.

“De Martino e Blanco, accortisi degli scatti, erano saltati a bordo dell’imbarcazione dove si trovavano i due paparazzi, chiedendo la cancellazione delle fotografie. Dalla discussione era nata una colluttazione, poi il furto delle macchine fotografiche e la restituzione delle stesse una volta approdati al porto, dopo aver distrutto però il materiale fotografico contenuto nelle schede digitali.