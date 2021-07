Berlusconi e i pm nel '94, storia boccaccesca tra Corriere e Procura di Milano

E’ stato il provvedimento giudiziario più rumoroso e destabilizzante della storia politica del Dopoguerra. Era il 22 novembre 1994. I riflettori di tutti i media di tutto il mondo erano accesi su Silvio Berlusconi che, da novello presidente del Consiglio, presiedeva una conferenza internazionale sulla criminalità organizzata a Napoli – spesso erroneamente scambiata per il G7 di Napoli, che si tenne qualche mese prima.

Il premier italiano era appena assurto, vincendo le elezioni, alla guida di un governo di Centrodestra allargato alla Lega di Umberto Bossi.

Ma, sorpresa, a guastare la luna di miele del tycoon di Arcore con gli italiani, gli arrivò un avviso a comparire della procura di Milano (doveva presentarsi il giorno dopo con il proprio avvocato di fronte al pm Antonio Di Pietro) per un'inchiesta su Telepiù (sospette mazzette alle Fiamme Gialle) dopo che Il procuratore meneghino Francesco Saverio Borrelli aveva già allusivamente preannunciato in un’intervista nomi grossi e grossi colpi in arrivo.

Quella mattina, tra sfogliatelle e tazzulelle e’ caffe’ ai grandi del mondo fu recapitata in camera d'albergo una copia del Corriere. E, sorpresa, il giornale anticipava, con un sensazionale scoop, la notizia del secolo del coinvolgimento di Silvio Berlusconi in persona nell'inchiesta penale (poi sgonfiatasi del tutto).

Non la magistratura dunque, non Borrelli ma il Corriere di Paolo Mieli, recapitò la brutta notizia-bomba all'imputato e al mondo intero. I giornalisti di via Solferino che in pool seguivano le inchieste della procura di Milano, Goffredo Buccini, De Feo e il capocronista Alessandro Sallusti, avevano fatto prima dei pm e della Guardia di Finanza.



Chapeau per loro, ma per Berlusconi e le sue ambizioni politico-governative fu un duro colpo, una vera mazzata. D’immagine mondiale, ovviamente. Ma anche politica. La Lega di Bossi prese le distanze, da lì a poco Berlusconi dovette dimettersi e nacque il governo finto tecnico di Lamberto Dini, voluto e protetto dal presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. Era l'inizio dello scontro tra Berlusconi e la magistratura che ha pervaso e condizionato tutta la vita politica degli ultimi 30 anni.

Già, ma come arrivò quello scoop nelle mani dei giornalisti del Corriere? Finora era un grande mistero, uno dei meglio conservati dalle cronache politiche-giudiziarie d’Italia.

Ma ora Affaritaliani.it è arrivato alla verità. Un po’ vintage, ma certamente succosa.

Nel corso della presentazione del libro di Palamara e Sallusti, avvenuta nella masseria di Raul Bova due sere fa, visto che parlavamo di rapporti obliqui tra magistrati e giornalisti, da moderatore dell'incontro ho provato a chiederlo a Sallusti, protagonista diretto di quel colpo e uno dei pochi custodi del trentennale segreto.