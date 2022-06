Bimbo caduto a Modena, la babysitter arrestata: “Come sta il bambino?”

Bimbo caduto a Modena, la babysitter in arresto: “Come sta il piccolo?”. Si va verso la perizia psichiatrica per Monica Santi

“Come sta il bambino?”. Questa una delle domande poste da Monica Santi, la babysitter accusata di tentato omicidio. La donna avrebbe lanciato dalla finestra un bambino di 13 mesi nel modenese. Secondo quanto riferito dal legale della donna, Francesca Neri, la 32enne sarebbe apparsa molto confusa durante il loro colloquio, tanto da rispondere in maniera incerta anche a domande legate alla propria vita e al proprio percorso universitario. Unica costante: Monica Santi ha chiesto spesso del bimbo.

Secondo quanto riferito alle telecamere di La vita in diretta, un testimone avrebbe descritto la Santi come una giovane molto stressata, pare stesse vivendo un periodo psicologicamente complesso. Per la donna non si esclude l’ipotesi di perizia psichiatrica per valutarne lo stato di salute mentale. Per adesso la donna è in arresto e il bimbo è tutt’ora ricoverato al Maggiore di Bologna, in condizioni stabili ma gravi.

