"Boicotta il Trentino", ira social dopo la cattura dell'orsa Jj4

Orsa Jj4, rabbia social dopo la cattura

Sui social monta la rabbia degli animalisti che, dopo la cattura dell’altra notte dell'orsa Jj4 ricercata per l'uccisione del runner Andrea Papi, protestano mandando in trend #boicottailtrentino in aperta polemica con il governatore Fugatti. L'Ansa ha ripreso alcuni di questi commenti.

"Io non andrò mai più in Trentino e nei territori gestiti dalla Lega", scrive Roberto. E non è l'unico, anzi. Moltissimi affermano che non faranno più vacanze in Trentino dopo la cattura dell'orsa. E tifano affinché possa essere salvata dall'abbattimento, come previsto in un’ordinanza della regione, per ora sospesa dal Tar.

"E' orribile, bisogna tirarla fuori quanto prima, spostandola nel luogo che avete individuato, possibilmente con i suoi cuccioli. È mai più in vacanza in Trentino", scrive Sara su twitter, rivolgendosi alla Lav.

"Catturata l'orsa e separata dai suoi cuccioli perché tanta crudeltà?", è il commento di Francesca, con emoticon che mostrano un viso con le lacrime. "Basta con la caccia alle streghe di questi politici inadeguati! Stop alla mattanza degli orsi trentini", scrive Ipazia, mentre Roby twitta: "Volete veramente ritrovarvi in mezzo a questa gente? I loro alberghi devono restare vuoti".

E Stefano dice dell'orsa catturata: "Ha fatto solo quello che ogni genitore fa. Difendere il territorio e i propri cuccioli. Il bosco è degli orsi. L'oceano è degli squali. La montagna è delle valanghe. La città è degli animali umani".

Il direttore di affaritaliani.it, Angelo Maria Perrino, nella trasmissione di Rai 2, Ore 14, ha proposto di portare l’orsa Jj4 allo Zoo Safari di Fasano, in provincia di Brindisi.