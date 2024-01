Botti di Capodanno, un bimbo ha perso la vista. Donna uccisa da un proiettile

Botti di Capodanno, episodi drammatici in Campania

A Napoli oltre 40 feriti durante i festeggiamenti della notte di Capodanno 2024. Ci sono feriti gravi da pallottole vaganti, auto in fiamme per l'esplosione di petardi in strada. Tra le vittime anche ragazzini giovanissimi. Due donne sono state colpite da proiettili vaganti mentre erano in casa con parenti e amici: una alla testa, gravissima al Cardarelli, è poi morta. A Caserta un 26enne è stato colpito da un proiettile alla tempia ed è grave. Mentre due 17enni di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, sono rimasti gravemente ustionati: uno è in pericolo di vita.

Ennesimo bilancio drammatico a causa dei botti di Capodanno. Un bambino di 11 anni ha perso l’uso di un occhio dopo l’esplosione di un petardo ad Alfano nel Cilento, in provincia di Salerno. Il bambino si trovava in un parco, quando è stato travolto dall’esplosione di uno dei fuochi d’artificio che aveva tra le mani. Lo scoppio lo ha ferito gravemente all’occhio destro, da cui secondo i medici citati da Repubblica non potrà più vedere. Il bambino è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove i medici hanno tentato un delicato intervento chirurgico. L’operazione è riuscita a salvare l’integrità dell’occhio del bambino, ma non la vista che sarebbe definitivamente persa. Una donna di 47 anni è stata colpita all'addome da un proiettile vagante. È accaduto a Napoli, nel quartiere Forcella. La donna è in gravi condizioni all'ospedale Pellegrini. Il fatto è avvenuto durante i festeggiamenti di Capodanno.