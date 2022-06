Bottigliette di urina negli armadi. Al tribunale di Catania c'è un problema

Tribunale di Catania, la "mania" di un giudice scatena l'allarme generale

Il tribunale di Catania deve fare i conti con il caso "urina nell'armadio". L'incredibile vicenda è venuta alla luce per puro caso, cercando armadi da spostare in altri uffici. Le voci si sono rincorse per settimane nel Palazzo di giustizia di piazza Verga, a Catania, in concomitanza con l'arrivo in città dei nuovi funzionari dell'Ufficio per il processo. La ricerca di stanze e scrivanie in cui allocare i nuovi 'addetti' ha creato una sorta di trasloco continuo, ma ad un certo punto tutto è stato interrotto ed è scattato l'allarme.

Dentro un armadio, infatti, c'erano decine di bottiglie da mezzo litro piene di un liquido di colore giallastro. Subito partono le indagini che alla fine si concludono con una imbarazzante scoperta: quelle bottigliette erano piene di urina, di un giudice che nell'era della pandemia da Covid, temendo per il rischio di 'promiscuità' dei bagni del tribunale, ne ha fatto una sorta di improprio water privato ed esclusivo. L'istruttoria va avanti, il giudice civile ammette e a sua volta apre un altro armadio, chiuso a chiave, con altre bottiglie. Caso risolto nell'imbarazzo generale.