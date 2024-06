Bracciante morto a Latina, indagato il datore di lavoro. Accusato di omissione di soccorso e omicidio colposo

Spuntano nuovi dettagli sulla morte del bracciante agricolo indiano lasciato in strada a Latina. All'ospedale San Camillo di Roma, è stata, infatti, decretata la morte cerebrale dell'uomo e i pm di Latina hanno cambiato il titolo di reato: il titolare dell'azienda, iscritto sul registro degli indagati, è ora accusato di omissione di soccorso e omicidio colposo. Il 31enne, due giorni fa, mentre lavorava a un macchinario, sarebbe rimasto gravemente ferito perdendo un braccio e lacerando anche entrambe le gambe. L'uomo sarebbe stato poi scaricato davanti casa.

E mentre i carabinieri continuano a indagare, politia e sindacati si fanno sentire. "E' morto il bracciante agricolo indiano che aveva subito un incidente grave nelle campagne di Latina ed è stato abbandonato in gravissime condizioni che ne hanno causato la morte. E' un grande dolore dover commentare questo fatto per le modalità con cui si è svolto, perché la persona lavorava senza avere un regolare contratto. E' un vero atto di barbarie, che deve essere perseguito in tutti i luoghi e le sedi", ha detto la ministro del Lavoro Marina Calderone. "Forniamo ogni assistenza alle autorità, lo stiamo facendo dalle prime ore, per verificare - ha aggiunto - e accertare tutti i fatti e fare in modo che chi li ha commessi anche venga punito".

"Esprimo il mio cordoglio per la morte del bracciante indiano deceduto dopo essere rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro e abbandonato senza che nessuno gli prestasse soccorso. Il Governo Meloni è in prima linea su tutti i fronti per contrastare qualunque forma di sfruttamento sul lavoro. Siamo di fronte a una tragedia che non ci può lasciare indifferenti e sulla quale andrà fatta piena luce. Con il Ministero del Lavoro e la Regione Lazio continuiamo a lavorare in modo concreto contro chi elude la legge e non ha rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori. In Italia non c'è spazio per chi vuole operare fuori dalle regole. Tolleranza zero", ha dichiarato il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

"Una leggerezza del bracciante! Lo dice il titolare dell'azienda dove Satnam, indiano, ha perso il braccio e ieri è morto. Abbandonato a casa sua senza braccio come un sacco di rifiuti! Lo schiavismo nell'Italia del 2024 dove i migranti non hanno il diritto di essere soccorsi." Lo scrive su X il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli.

“La morte del bracciante agricolo indiano di 31 anni rimasto gravemente ferito nelle campagne di Latina e’ un fatto grave e inaccettabile che indigna tutto il mondo del lavoro”. Lo sottolinea il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra sulla tragedia di Latina. “È vergognosa questa lunga scia di sangue negli ambienti lavorativi. Non solo vanno individuati e puniti i responsabili di questa barbarie, ma occorre rafforzare le azioni di contrasto nei confronti del caporalato, del lavoro sommerso ed illegale, garantendo la dignita’ e la sicurezza del lavoro in tutti i settori produttivi. La battaglia della Cisl proseguirà in tutti i territori ed in tutti i luoghi di lavoro rivendicando non solo maggiore attività di controllo, rafforzamento delle sanzioni ma anche un grande investimento sulla prevenzione e formazione”.