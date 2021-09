Brescia, stalking e botte a coetanea. In manette un gruppo di 15enni

Brescia, stalking e botte a una coetanea. Arrestato un gruppo di adolescenti indagate a vario titolo per i reati di percosse, lesioni e atti persecutori

I militari del comando provinciale di Brescia all'alba hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale per minorenni di Brescia contro un gruppo di 15enni indagate. Minacciavano la coetanea su instagram, sette le ragazze coinvolte, ma solo 4 sono imputabili e quindi soggette alla misura cautelare, tre non sono imputabili in quanto non hanno ancora compiuto 14 anni.

L'aggressione alla quale sono riusciti a risalire i carabinieri di Gussago è avvenuta ad aprile scorso, nei pressi del Parco San Polo di Brescia. La vittima era finita nel mirino del gruppo per aver frequentato l'ex fidanzato di una di loro. Le minacce e le molestie venivano spesso riprese e pubblcate sui profili ig della banda, che poi inoltrava i video anche su whatsapp a gruppi di amici.

Tre delle adolescenti sono state condotte nelle proprie case e affidate ai genitori con prescrizione di divieto di uscire di casa se non per contatti con l’ufficio dei servizi sociali minorili e la frequenza scolastica.