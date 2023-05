Burioni: "Per Tarro Miss Italia finisce qui". Fine dello scontro tra virologi

Scontro social tra Burioni-Tarro, arriva l'archiviazione della querela

Arriva la parola fine alla querelle social che ha visto coinvolti, ben tre anni fa, due noti virologi: Roberto Burioni e Giulio Tarro. Quest’ultimo, primario al Cotugno di Napoli, aveva infatti querelato il collega per un’uscita, a sua detta, “offensiva”. “Il Dottor Giulio Tarro afferma da tempo- come Stefano Scoglio- di essere stato candidato al premio Nobel. Lo ho scritto su Twitter che se lui è stato candidato al premio Nobel, io sono stato candidato a Miss Italia. Il dottor Giulio Tarro- probabilmente per invidia della mia prorompente bellezza fisica- si è sentito diffamato e, assistito dal famoso avvocato Carlo Taormina, mi ha querelato. La querela è stata archiviata”, scrive oggi Burioni su Twitter.

Per il dott. Giulio Tarro Miss Italia finisce qui. pic.twitter.com/r0RAm0TEdI — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) May 12, 2023

“Il dottor Giulio Tarro si è opposto a questa decisione. Grazie all’azione del mio bravissimo avvocato Roberto Marchegiani (lo stesso che ha castigato Scoglio) questa richiesta è stata rifiutata e la questione definitivamente archiviata. Dunque possiamo affermare pubblicamente che il dottore Giulio Tarro è stato candidato al Nobel quanto il professore Burioni lo è stato a Miss Italia", aggiunge Burioni. "Io invece pubblicamente ringrazio l’avvocato Roberto Marchegiani del foro di Ancona che mi ha difeso con grande efficacia e competenza e ha ottenuto la definitiva archiviazione da parte del GIP”, chiosa il virologo.

Ma riavvolgiamo un attimo il nastro. Era aprile 2020, l’Italia era nel pieno della prima ondata Covid, quando una vera e propria querelle “social” è scoppiata tra i due virologi. Lo screzio tra i due ha avuto origine da un tweet del deputato Gianfranco Rotondi secondo cui il virologo Giulio Tarro, primario emerito del Cotugno che per primo isoló il vibrione del colera, “oggi scommette la sua reputazione dicendo che tra un mese il Coronavirus ci abbandonerà come tutti i corona influenzali”.

Sotto il suo tweet era poi intervenuto il virologo Roberto Burioni per criticare apertamente – come altri sulla piattaforma – la tesi sostenuta dal primario emerito del Cotugno: “Tarro è stato candidato al Nobel quanto io a Miss Italia”. Un’uscita che non poteva passare inosservata. A stretto giro è infatti arrivata la replica di Tarro alle parole di Burioni. E il registro è il medesimo. “Su una cosa ha ragione, ha scritto il virologo. lui deve fare solo le passerelle come Miss Italia, ma senza aprire bocca”.