Calabria tragedia, 4 morti nella cisterna del mosto per esalazioni tossiche

COSENZA: 4 MORTI PER ESALAZIONI DA MOSTO, UNA DONNA RICOVERATA PER ASFISSIA

Quattro persone sono morte, nella tarda mattinata, dopo essere cadute in una vasca del mosto. E' accaduto a Paola, in provincia di Cosenza, in localita' San Miceli.

Secondo un primo riscontro si tratta dei componenti di due nuclei familiari. Una prima persona avrebbe accusato un malore e gli altri tre avrebbero provato a soccorrerla, rimanendo a loro volta coinvolti dalle esalazioni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze del 118, oltre al sostituto procuratore di turno della Procura di Paola