Canoista eroe salva bimba di 7 anni. Era precipitata da 20 metri in un lago

Canoista eroe salva bimba di 7 anni precipitata da 20 metri in un lago

Tragedia sfiorata su lago d'Idro in Trentino. Un canoista eroe ha salvato la vita ad una bambina di 7 anni che stava annegando. "Ho visto la piccola - si legge sul Corriere della Sera - cadere giù dalla montagna e finire nel lago, ho sentito le sue grida strazianti prima del tonfo» racconta Stefan, un ragazzo austriaco di 27 anni. Nora, 7 anni appena, stava facendo un’escursione in ferrata con i genitori quando ha perso l’equilibrio. Un volo di oltre venti metri. "Ho iniziato a pagaiare forte per raggiungerla il più velocemente possibile: avevo visto che indossava tutta l’attrezzatura da ferrata, oltre a uno zainetto. Cercare di nuotare per lei sarebbe stato impossibile".

Nella caduta - prosegue il Corriere - Nora si era anche fratturata un braccio. Avvicinata la piccola «mi sono tuffato per prenderla, mentre Julian teneva ferma la canoa». Gerhart invece è rimasto indietro, ma è stato lui, medico, a prestare le primissime cure. «Le abbiamo immobilizzato il braccio rotto legandoglielo al corpo con una sciarpa», raccontano i soccorritori, quindi sono subentrati gli operatori del 118. Poteva essere una tragedia, invece Nora se la caverà con una frattura.