Capitano Ultimo a Jole Santelli: 'No ai signori delle tessere in giunta'

E’ di queste ora la notizia che Capitan Ultimo, alias Sergio de Caprio, lascerà l’Arma dopo oltre 40 anni. In coincidenza con il nuovo impegno di assessore regionale all’ambiente alla regione Calabria. Un compito difficile in una regione splendida ma attanagliata da clan e interessi opachi e con qualche discutibile compagno di viaggio. Se pensiamo che il presidente del consiglio Regionale avrebbe dovuto essere - secondo la volontà della politica- nientemeno che Domenico Creazzo finito in carcere per associazione mafiosa solo qualche giorno fa , qualcuno nell’Arma deve aver avuto un bel po’ di brividi per gli effetti sulla reputazione di Ultimo ma soprattutto di tutta l’istituzione militare vista la dubbia reputazione di alcuni eletti. E i rischi non finiscono qui. Neanche tanto velatamente i cronisti giudiziari calabresi parlano di prossimi, imminenti arresti. La tensione è palpabile al punto che alcuni quotidiani - come Repubblica - proprio sulla scia di questi gossip incontrollati , è incappata in una clamorosa bufala annunciando nella propria home page che la DDA di Reggio aveva chiesto l’arresto di un totalmente incolpevole Francesco Cannizzaro (FI) - una sorta di ‘vasa vasa’ in versione reggina - con molto ascendente sul territorio , e non di Marco Siclari (sempre FI) , come poi è risultato . Una clamorosa toppa che potrebbe avere sviluppi legali e che fa capire il livello di agitazione su quel fronte. Ieri comunque – via Famiglia Cristiana –De Caprio ha detto ‘ o mi fanno fare la lotta alla mafia o me ne vado’. Molti lo hanno interpretato come un avvertimento alla Presidente. E cioè tradotto : un secco ‘no’ di Ultimo a condividere il governo della regione più povera di Italia con quei ‘magneti delle tessere’ come compagni di strada a cominciare – si sussurra- da Nicola Paris, Francesco Tallarico, Mimmo Tallini, Giuseppe Neri. Sia chiaro: sono tutti riconosciuti campioni di raccolta voti; ma non dotati di un tipo di profilo che suscita le simpatie dell’uomo che ha arrestato Riina. Un bel rebus per Jole Santelli che a 60 giorni dal voto, proprio per i veti incrociati tra partiti e i presunti veti di Ultimo ,non può contare su una propria giunta e brancola totalmente nel buio. Mentre la sua regione si spegne inesorabilmente in una crisi economica senza precedenti.