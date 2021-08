Capri, droga ai bagnanti di Marina piccola: denunciato il pusher

Capri, dosi di marijuana ai bagnanti di Marina piccola: denunciato il pusher di 31 anni

Marijuana in spiaggia per i propri "clienti": accade a Capri, dove i carabinieri hanno denunciato per spaccio di un 31enne di Santa Maria la Carità, sorpreso sulla spiaggia di Marina Piccola mentre cedeva droga ai bagnanti. Bloccato e perquisito, è stato trovato in possesso di 20 grammi di erba divisa in dosi.

Un 49enne di Foggia, invece, è stato denunciato per furto aggravato. I carabinieri lo hanno visto mentre rubava capi di abbigliamento in un atelier dell'isola. Complessivamente sono 198 le persone e 95 i veicoli controllati e 7 le imbarcazioni, due sanzionate per violazioni al codice della navigazione.