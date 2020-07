Carabinieri Piacenza, fidanzata del boss:"Metto i soldi nel baule dell'auto"

La vicenda dei carabinieri di Piacenza arrestati si allarga a macchia d'olio. Dalle intercettazioni spunta la complicità della moglie del capo banda Montella, la 37 enne Mery sapeva tutto. La donna - si legge sul Corriere della Sera - è ai domiciliari, risponde di cinque episodi di spaccio. È accusata di aver trasportato droga con il compagno e di averla nascosta nel garage di casa. Mery Cattaneo conosce l’attività del compagno. Consiglia al carabiniere di interrompere i rapporti con gli informatori dopo l’arresto dei soci-pusher Giardino. È sempre lei a metterlo in guardia dopo il ritrovamento di una microspia.

Il carabiniere racconta alla compagna di telefoni satellitari a noleggio per 1.600 euro: «Daniel (Giardino, ndr) lo usa con i calabresi, coi pezzi grossi ». I due nascondono insieme la droga: «Senti il profumo che fa quel coso. Amore è resina pura». «Lo metto sul balcone se vuoi? Dentro un barattolo», suggerisce la donna. Ma si parla anche di soldi. «Questa cartellina con i soldi posso metterla nel baule?». La conferma della conoscenza degli affari criminali del compagno (fumano marijuana insieme) arriva anche da un’intercettazione. Mery chiede di fermarsi a un bancomat: «Scusami, come fai a ritirare i soldi? Ieri t’ho dato 250 euro», la redarguisce Montella. «Io ce li ho. Non posso farmi vedere che non ritiro: ho bisogno di ritirare i miei soldi per far la vita quotidiana, amore».