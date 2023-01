Carburanti, sciopero dei benzinai in corso. Sindacati divisi sulla durata

Carburanti, scattata l'ora dello sciopero; ma i sindacati sono spaccati sulla durata

È iniziato alle 19 di ieri, 24 gennaio, l’atteso sciopero dei benzinai contro il decreto trasparenza, che introduce l'obbligo di esporre un cartello con l'indicazione del prezzo medio regionale del carburante. Il ministro delle Imprese Adolfo Urso aveva fino all'ultimo tentato la mediazione, convocando i gestori, ma a nulla sono valse le proposte di correttivi e sanzioni più morbide. Le sigle sindacali, però, si sono spaccate sul tema della durata dello sciopero, dividendosi tra chi ha deciso di ridurre la protesta da due a un solo giorno e chi non fa passi indietro.

La Faib Confesercenti, infatti, ha deciso di ridurre la mobilitazione a un giorno; Fegica Figisc e Anisa invece hanno confermato la protesta di 48 ore fino alle 19 di giovedì 26 gennaio: "Troppo poco e troppo tardi per revocare lo sciopero. Il tentativo in extremis fatto dal ministro Urso, peraltro apprezzato, non riesce ad intervenire con la necessaria concretezza". Gli automobilisti, già nella giornata di ieri, erano corsi ai distributori per non restare a secco, visto che la protesta comprende anche i self service, sia la rete ordinaria che le autostrade.

Il prossimo incontro è fissato per l’8 febbraio.

E nel frattempo è in corso oggi, 25 gennaio, la riunione di coordinamento tra le diverse sigle di categoria: "Aspetto che il governo possa convocarci per esporci quella proposta di emendamento che intendano portare avanti. Se nel pomeriggio se ci fosse una apertura da parte del governo siamo disponibili a ridurre di 24 ore la protesta a fronte di un impegno da parte loro di renderci partecipi di un problema che riguarda la nostra categoria - ha detto in particolare Bruno Bearzi, presidente Figisc-Confcommercio - Non eravamo eroi durante il lockdown più duro come non siamo speculatori ora, chiediamo misura in queste uscite estemporanee”.

“Lezioni di trasparenza non ne prendiamo da nessuno e non vogliamo fare il capro espiatorio di nessuno. Gli aumenti di questi giorni sono dovuti, alle accise e all'andamento internazionale del mercato e salirà ancora da febbraio - ha invece aggiunto il presidente della Fegica, Roberto Di Vincenzo - Non possiamo continuare a passare come i profittatori e coloro che hanno generato questo aumento di prezzi”, ha proseguito.