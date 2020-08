Carcere in mano ai boss. Accordo con la direttrice: "Qui dentro è una pacchia"

Nel carcere San Pietro di Reggio Calabria comandavano i boss mafiosi. Patto segreto tra la direttrice del penitenziario e i capi clan, mano libera sulla gestione in cambio di "tranquillità" e lei poteva così fare report positivi sulla struttura. I boss - si legge sul Corriere della Sera - gestivano tutto a modo loro, autorizzati dalla direttrice Maria Carmela Longo, arrestata martedì e posta ai domiciliari, con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. La struttura ne guadagnava in termini di tranquillità interna, che veniva appunto imposta a tutti i detenuti dai boss, come regalo da fare alla direttrice. Il comportamento pacifico dei detenuti le serviva per redigere report sulla qualità della vita all’interno del carcere. I fatti contestati si riferiscono al periodo 2015-2019.

"Era una pacchia trascorrere la detenzione nel carcere di Reggio Calabria" ha raccontato il collaboratore di giustizia Mario Gennaro, vicino ai boss di Archi, terra dei De Stefano. È proprio il clan che va per la maggiore in città con i comuni alleati Libri, Condello e Tegano, che gestiva l’ordinario trascorrere della detenzione. Erano loro che decidevano la collocazione nelle celle tenendo per sé i «cubicoli», celle più spaziose e con un bagno più grande. Erano sempre loro che decidevano le destinazioni in altri istituti carcerari di detenuti calabresi. Nel carcere di San Pietro anche i detenuti di massima sicurezza potevano tranquillamente passeggiare nei corridoi.