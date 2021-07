Carcere di Taranto, favori a boss: sospesa la direttrice

La direttrice del carcere di Taranto avrebbe agevolato un esponente di spicco della criminalità tarantina. Stefania Baldassarri è stata sospesa dall'incarico per condotte irregolari

In particolare le condotte contestate dal Dap alla donna avrebbero a che fare con la famiglia del detenuto Michele Cicala più che con lo stesso Cicala in persona. Baldassarri si sarebbe presentata almeno in 2 occasioni in un bar gestito dai familiari di Cicala, fornendo alla moglie di Cicala notizie su di lui, sulle condizioni di salute, invitandola a chiamarlo per “esprimergli conforto”. Sequestrato il bar. Nel rapporto degli investigatori si parla di “singolare e di particolare premura l'attenzione riservata dalla direttrice della Casa Circondariale di Taranto verso il detenuto Michele Cicala”. Su Cicala, ora ai domiciliari, il tribunale del riesame di Lecce ha fatto cadere nei suoi confronti l'accusa di associazione mafiosa. Sul punto, però, la procura leccese ha fatto ricorso in Corte di Cassazione. L'ultimo arresto il 12 aprile, coinvolto in un'operazione delle Dda di Lecce e Potenza, della GdF e dei carabinieri, che ha individuato una frode sui carburanti.