Caso Genovese, ipotesi chemsex: "Fa fare sesso per ore"

In alcuni party milanesi è diffusa la pratica del chemsex, arrivata dalle feste londinesi

Com’è possibile violentare una persona per 20 ore? Ce lo siamo chiesti, al di là della disumanità dell’atto, ancor di più sentiti i dettagli emersi nel programma Non è l’Arena di Massimo Giletti, su Terrazza Sentimento, il belvedere della casa di Milano del famoso imprenditore Alberto Genovese, diventato sinonimo dello stupro per ore di una ragazza di 18 anni. Genovese è stato arrestato con le accuse di violenza sessuale, lesioni, sequestro di persona e cessione di droga.

“E’ facilmente possibile. Quello è il tipico comportamento di chi è tossico di chemsex”, spiega ad Affaritaliani Angelo. “Il chemsex che non è una droga ma una pratica molto diffusa in alcuni party milanesi. E poi la droga è un amplificatore di quello che sei. E' come il potere. Se dentro sei malato viene fuori, altrimenti può prendere tutta la droga che vuoi, farai male a te stesso ma agli altri molto difficilmente”.

Angelo (il nome non è quello vero) non è milanese ma per lavoro frequenta la capitale lombarda e con una certa assiduità anche i party di cui parla.

“Cos'è questo chemsex? E perché secondo lei può avere a che fare con la vicenda Genovese?”

“E' il sesso con la chimica... io lo chiamo così”.

“Cioé?”

“Sono dei party. La pratica è arrivata in Italia dalle feste londinesi. Si fa sesso di gruppo usando Ghb (la cosiddetta droga dello stupro, ndr), Keta (ketamina, ndr), Meth (un combinato di metanfetamine, ndr), Coca e tutto quello che si vuole, Viagra combinato ad esempio quando hai problemi di erezione. C'è anche un maestro chimico di cerimonie... ”

“Un maestro chimico?”

“Si, l'obiettivo è fare sesso per 24, 30, 48 ore consecutive, senza fermarsi mai. Assumi le sostanze e a seconda dell'effetto vai avanti facendo sesso con chi ti ispira lì, al party. Ci deve essere complicità con l'altro, ovviamente. Non hai né fame né sete. Vai solo avanti a fare sesso, come fossi Dio. Hai questo incredibile senso di onnipotenza. Non c'è paragone col sesso normale”

“E il maestro chimico a cui accennava?”

“E' un maestro di cerimonie che gestisce le sostanze. Ti dice quali e quante prenderne, se scalare o se devi fermarti, cosa prendere o non assumere a seconda della situazione. Io di chemsex non ne faccio più di una al mese, sono troppo impegnative. Ci vogliono giorni per recuperare”.

“Sono delle orge quindi?”

“Non proprio, è un livello molto più quotidiano anche se in ambienti abbastanza riservati e di classe”.

“Come partono? Come ci si conosce? Dove? Come si entra? E perché potrebbero avere a che fare con il comportamento di Genovese?”

“Perché il suo andare avanti in quel modo, per ore, senza freni e percezione di chi è l'altra persona, è tipico di chi ha la scimmia da chemsex. A te sembra ci sia solo uno strafatto in realtà e legata a questa pratica del sesso. E' una cosa da cui poi non riesci ad uscire se il delirio di onnipotenza si impossessa di te. Il maestro di cerimonie e chi sta con te fa anche questo. Dà dei limiti”

“E' una cosa organizzata quindi?”

“No, è molto più casalinga di quanto si creda. Ci si autoregola. Se questo non accade arriva qualcuno che lo fa per te, il maestro e chi lo aiuta”.

“Però ci sta dicendo che c'è una dipendenza quasi tossica da questa pratica?”

“Si, è come se il tuo cervello e il tuo corpo la cercassero in continuazione. Vivi solo per quello. Quando ho sentito le descrizioni della violenza sulla ragazza, che ho capito non c'entra proprio nulla con tutto questo, mi è sembrato palese. Almeno lo è per me che pratico. E' un modo di sentire, lo so, da cui non riesci ad uscire quando l'hai provato, se non andando in terapia, forse, e disintossicandoti, ma è molto difficile. Molti escono con la morte. C'è stata una grande accelerazione negli ultimi anni in Italia. Non c'è solo a Milano. Io ne ho fatte alcune a Bologna e altrove”.

“Facciamo un passo indietro. Ci spieghi come funziona l'iter”

“Ci si conosce sulle chat. Già gli pseudonimi che ci si danno ricordano la pratica, khemsex, cmsex e tutte le varianti possibili, oppure si entra, come ho fatto io, tramite un amico che è già dentro. A Milano è molto diffusa in certi ambienti”.

“E poi?”

“Noi siamo solitamente una ventina, uomini e donne. Ma ci sono anche quelle per soli gay. Nelle nostre gli uomini pagano, le donne no, ma sono modelle che hanno preso questa strada, belle ragazze, prostitute o ragazze che hanno bisogno di soldi, lo sappiamo tutti. All'inizio si balla, ci si annusa. C'è un cerimoniere che gestisce le droghe e che ti dice che effetto ha ognuna e come gestirla. Una volta assunte quelle giuste si parte e vai avanti a fare sesso per ore e ore. Quando ho sentito la descrizione della violenza sulla ragazza ho pensato subito che dietro c'era la scimmia da chemsex”.

“Ma non è una giustificazione...”

“No, non lo è. Le droghe, come le chiamano in tv, non tirando fuori una tigre da un topo”

“Si spieghi meglio”.

“Voglio dire che le droghe sono un amplificatore...”

“Come il potere?”

“Bravo. Sono come il potere. Se dentro sei un malato mentale viene fuori. Se sei uno stronzo si vedrà, se sei un represso violento viene fuori. Se sei mansueto o freak può prenderti anche un vagone di meth ma al massimo hai le allucinazioni o ci resti secco o ti butti dalla finestra, fai del male a te stesso...”

“Se hai allucinazione vedi mostri che non esistono e potresti avere reazioni violente, inconsulte...”

“Si è anche vero. Ma chi l'ha praticata sa che ci sono delle regole e non si può imporre qualcosa agli altri presenti anche se paghi per essere lì. Il problema è chi è diventato tossico da chemsex. Non sa distinguere la realtà dalle fantasie, non sa più quando fermarsi. Diventa un pericolo... perché hai una pulsione irrefrenabile che ti sale su. Quando sei lì vuoi scopare tutto quello che vedi, non importano gusti sessuali, con il Ghb è così”

“E lei riesce a fermarsi?”

“Si e pratico solo in quei contesti dove c'è un controllo degli altri”

“Perché ci sono anche altri contesti?”

“Si più improvvisati e lì possono sorgere problemi. E' una pratica che nasce guardando un certo porno violento che è molto diffuso tra le nuove generazioni. Si gioca a simulare la stessa cosa”.

“Lei sostiene che la pratica è diffusissima ma non ne parla nessuno. Come lo spiega?”

“Beh, qualche caso di cronaca c'è stato se non ricordo male. E poi le sostanze si sono normalizzate nel quotidiano, le usano tutti. Vai a casa di tizio, a fine cena ci si fa una striscia (di cocaina, ndr) o una cannetta, a seconda dei gusti. Il confine tra legalità e illegalità non esiste quando si tratta di droghe e sesso ma sempre nel rispetto degli altri, anche se hai pagato, questo deve essere chiaro”.