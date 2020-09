Caso Gregoretti,il giudice:"Non sono Palamara,Salvini avrà un processo giusto"

Caso Gregoretti, il giudice: "Non sono Palamara, Salvini avrà processo giusto"

A dieci giorni dal processo a Matteo Salvini per il caso della nave Gregoretti, prende la parola il giudice che presiederà l'udienza, Nunzio Sarpietro. "A me Palamara non lo dice nessuno. Io da Palamara - spiega a Repubblica - e da quel sistema sono stato danneggiato e più di una volta. Ho affrontato mari ben più tempestosi. Io non faccio politica. Il senatore Salvini non ha alcun motivo di preoccuparsi. Qui troverà un giudice terzo e soprattutto sereno, spoglio di qualsiasi pregiudizio, che gli garantirà un processo giusto ed equo, esattamente come a qualsiasi altro cittadino».

A Catania arriveranno tutti i parlamentari della Lega che Salvini ha invitato a scendere in Sicilia con lui e decine di fan, tutti al grido di «processate anche noi». Nunzio Sarpietro - prosegue Repubblica - non cede alla provocazione. «Ho sentito ma non posso dire altro che questo: la mia carriera parla per me. Ero iscritto a Magistratura indipendente ma sono andato via proprio perché non ho mai condiviso il sistema che da tanti anni governa la magistratura. Faccio questo lavoro da 42 anni, sono stato il primo giudice, nel 1985, a presiedere un processo di mafia dopo l’istituzione di questo reato in seguito agli omicidi di Pio La Torre e Carlo Alberto Dalla Chiesa. Salvini ha già annunciato: «Mi dichiarerò colpevole».