Caso Grillo, "Silvia? Era eccitata ed euforica alla mia lezione di kite surf"

Il caso di Ciro Grillo e i suoi amici, accusati di stupro di gruppo ai danni di due ragazze in una notte di agosto del 2019 in Costa Smeralda, si arricchisce di nuovi sviluppi. Ad aggiungersi alle tante testimonianze raccolte su quella controversa nottata, arriva la ricostruzione dell'istruttrice di kite surf di una delle presunte vittime delle violenze da parte del figlio del garante del M5s e dei suoi compagni. La versione della donna, ribalta il quadro. Silvia aveva fatto mettere a verbale di aver abusato con la vodka, di avere dolori su tutto il corpo essendo stata abusata da tutti i ragazzi presenti in casa. Ma l'istruttrice di kite surf racconta questa versione, sul giorno successivo alle violenze, quando viene interrogata dai carabinieri. "Silvia, mi è sembrata eccitata ed euforica. Escludo - si legge sulla Verità - che abbia manifestato comportamenti tipici di una persona sotto l'effetto di alcolici, perchè altrimenti non le avrei permesso di iniziare la lezione".

Ma la stessa donna, Francesca Brero, intervistata da Corriere della Sera e Repubblica lo scorso 9 maggio, racconta una storia totalmente diversa. "Era arrivata in semi hangover. Non al massimo della lucidità, diciamo così. Mi è sembrata una di quelle ragazze che arrivano stonate a fare lezione. Mi ha detto che aveva bevuto molto". Insomma, una versione dei fatti totalmente ribaltata rispetto a quanto fatto mettere a verbale davanti ai carabinieri. Anche Marco Grusovin, l'altro istruttore ha dato due versioni in totale contrasto. Quando Silvia le ha raccontato dell'altro stupro subito in una vacanza in Norvegia, lui ha risposto così agli inquirenti: "Non ho creduto molto peso a quello che mi stava dicendo". Ma in televisione, intervistato da quarto grado cambi il suo ricordo di quel giorno. "Ho visto Silvia dolorante e molto confusa".