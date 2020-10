Caso Marrazzo: in appello ridotte pene per i tre carabinieri

I giudici della prima sezione della corte d'Appello hanno stabilito una riduzione di pena per tre dei carabinieri coinvolti nel processo sul ricatto contro l'ex Governatore del Lazio Piero Marrazzo, avvenuto nel Luglio 2009. E' stata concordata una pena per Nicola Testini e Carlo Tagliente a sei anni e nove mesi mentre per Luciano Simeone tre anni e dieci mesi. Dichiarata la prescrizione invece per il quarto imputato Antonio Tamburrino. Nel novembre 2018 il Tribunale di Roma aveva condannato in particolare a 10 anni di carcere Nicola Testini e Carlo Tagliente, a 6 anni e mezzo Luciano Simeone e a 3 anni Antonio Tamburrino.

I quattro uomini erano stati accusati a vario titolo, di concussione, rapina, violazione della legge sugli stupefacenti e ricettazione. La vicenda risale al luglio del 2009 quando i carabinieri della compagnia Trionfale, fecero un blitz nell'abitazione della trans Jose Alexandre Vidal Silva, nota come Natali, in via Gradoli 96, grazie ad una soffiata, dove trovarono Jose Alexandre Vidal Silva in compagnia di Marrazzo e iniziarono a girare un video che successivamente sarebbe stato usato a scopo di ricatto. I militari dell'Arma dal canto loro si erano difesi dicendo che il video era stato girato soltanto per documentare l'operazione.