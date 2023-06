Minenna, giornalisti del Sole in rivolta: "Avevamo chiesto lo stop nel 2021"

Caso Minenna, il comunicato del cdr del Sole 24 Ore

L'arresto di Marcello Minenna, ex direttore dell'Agenzia delle Dogane, non ha provocato scossoni solo sul fronte politico-giudiziario ma ha scatenato la protesta anche da parte dei suoi colleghi giornalisti del Sole 24 Ore. Minenna, infatti, da tempo era editorialista sul giornale di Confindustria e ora il cdr del quotidiano si rivolge alla direzione con un comunicato e chiede spiegazioni. "Ciao direttore, - scriveva il cdr in una mail del novembre 2021 che viene riportata oggi sul Sole - come avrai letto, dalle notizie di queste ore risulta che il nostro collaboratore, Marcello Minenna è attualmente indagato dalla procura di Roma per abuso d'ufficio. In casi simili, anche nel recente passato, abbiamo sempre adottato una linea di prudenza, a tutela della credibilità della nostra testata: crediamo che anche questa volta sarebbe opportuno seguirla. Ti chiediamo, quindi, - prosegue la nota del cdr del Sole - di valutare la sospensione della collaborazione di Minenna, in attesa che la vicenda venga chiarita".

Ieri Marcello Minenna è stato arrestato nell'ambito di un'inchiesta della procura di Forlì. Il reato contestato è la corruzione. A Marcello Minenna, che ha proseguito in questi anni la sua collaborazione con Il Sole 24 Ore (ancora quattro giorni fa un suo articolo era ospitato come sempre in prima pagina), auguriamo sinceramente di chiarire la propria posizione nel più breve tempo possibile.