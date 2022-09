Caso Richetti, anche il superpoliziotto del Dac a cena con Lodovica Rogati

Caso Richetti, la rete di contatti di Rogati: persone potenti

Il caso Richetti continua a far discutere. Il senatore accusato di presunti abusi sessuali è stato solo il primo di una lunga serie di politici e alte cariche dello Stato ad avere avuto contatti e incontri con l'attrice Lodovica Rogati. Da lunedì, - si legge su Repubblica - quando il quotidiano Domani ne ha svelato l’identità, un giorno dopo l’altro sono spuntati i nomi delle persone che l’hanno conosciuta e frequentata: Matteo Richetti prima di tutto. Poi è stata la volta del sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulé, del numero due dell’Aisi, i servizi interni, Carlo De Donno, e infine di Francesco Messina, Direttore centrale anticrimine.

Tre incontri - prosegue Repubblica - l’attrice li ha avuti con Messina, superpoliziotto al vertice del Dac. La prima quando gli è stata presentata dal titolare del ristorante “Clemente alla Maddalena” nel cuore di Roma. Si era accreditata come giornalista. Non voleva però notizie. Lo ha capito Messina in una successiva uscita con Rogati in cui la 42enne chiedeva consigli su come liberarsi di uno stalker. Risposta: rivolgersi al Questore per chiedere l’ammonimento. C’è da chiedersi se l’ultima mossa di Rogati («Ho i video di molti politici, se parlo crolla tutto») sia l’ultima mossa o se ci saranno altre sorprese.