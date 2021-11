Caso Toto, non solo Funiciello, spunta anche l'ex consigliera di Gentiloni

Caso Toto, l'ex consigliera di Gentiloni nelle intercettazioni

L'inchiesta sulla fondazione Open che riguarda anche l'imprenditore delle autostrade abruzzesi Alfonso Toto si arricchisce di nuovi retroscena. A dare una mano a Toto, - si legge sulla Verità - interessato ad ottenere norme favorevoli al proprio gruppo, concessionario della Strada dei parchi, non c'era solo il capo dello staff di Gentiloni, Antonio Funiciello, ora capo di gabinetto di Draghi, ma anche la sua ex consigliera giuridica dell'epoca, Valentina Canalini. Dalle intercettazioni agli atti dell'inchiesta su Toto risultano numerosi scambi di messaggi e visite tra l'imprenditore, Canalini e Funiciello. Toto in una chat: "Sono stato da Funiciello e dalla Canalini che hanno lavorato ventre a terra avendo compreso la drammaticità della nostra infrastruttura abruzzese".

Antonio Funiciello, il potentissimo capo di gabinetto di Mario Draghi, - si legge sul Fatto Quotidiano -per il momento resta al suo posto. Da Palazzo Chigi non si muove foglia, nonostante dalle carte dell ’inchiesta Open emerga come tra il 2016 e il 2017 Funiciello, non indagato e ai tempi nello staff di Paolo Gentiloni, si sia fatto carico delle istanze di alcuni colossi privati, il gruppo delle autostrade Toto e la British American Tobacco, condizionando il destino politico di due emendamenti molto delicati per le società.

LEGGI ANCHE

Open, spunta il British Tobacco Gate. Quell'emendamento bloccato da Lotti