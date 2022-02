"Violentò e minacciò 3 donne", 8 anni al personal trainer di Amici

Marco Castellano, ex personal trainer di Amici condannato a otto anni: violenze e minacce a tre donne

Marco Castellano, ex personal trainer di "Amici" di Maria De Filippi, è stato condannato a otto anni di reclusione. E' la sentenza dei giudici della quinta sezione penale nel processo svoltosi con rito abbreviato. Il 49enne istruttore di fitness è ritenuto presunto responsabile di aver violentato e minacciato tre donne e per cessione di stupefacenti a due di esse. I fatti sarebbero avvenuti nell'arco temporale tra il 2016 e il 2018, all'interno della palestra in zona Portuense, dove Castellano lavorava.

Marco Castellano stordiva le vittime, dopo la violenza il ricatto

Castellano, stando alle ricostruzioni, aveva stordito una delle vittime con un narcotico nel caffè. Poi, dopo aver abusato di lei, l'avrebbe minacciata di diffondere sue immagini intime se si fosse decisa a denunciare.

Lo stesso anche con la seconda donna, intimandola dopo la violenza di starsene zitta e non denunciare. Stesse azioni e modalità, infine, con la terza vittima. Lo riporta il CorSera. Nei confronti di due delle tre donne, inoltre, Castellano è accusato di aver ceduto sostanze stupefacenti, che hanno alterato il loro stato.

(segue)

LEGGI ANCHE: