Catanzaro, smaltimento di rifiuti in mare. 3,3 mln i profitti del reato

Rifiuti speciali industriali e scarti della lavorazione del biodiesel veniva smaltiti illegalmente, per questo motivo è stata posta sotto sequestro preventivo lo stabilimento della società Ilsap di Lamezia. Secondo quanto riportato dall'Ansa i terreni contaminati arrivano un valore stimato di circa 150 milioni di euro, nonché 3,3 mln quale profitto del reato.

Le indagini sono state svolte dai finanzieri del Comando provinciale di Catanzaro, i carabinieri del Nucleo operativo ecologico di Catanzaro e personale della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia, coordinati dal procuratore di Lamezia Terme, Salvatore Curcio.

Tre gli amministratori interdetti insieme al direttore dello stabilimento. L'Ansa riporta che i provvedimenti, sono stati emessi dal gip Emma Sonni su richiesta di Curcio e del pm della Procura di Lamezia Terme Marica Brucci, sono in corso di esecuzione, oltre che in Calabria, anche in Lazio, Basilicata e Puglia. La misura dell'interdizione dell'esercizio di attività imprenditoriale nel settore dei rifiuti è stata notificata a Roberto Martena, di 59 anni, di Roma; Giovanni De Ninno (62), di Ferrandina (Matera); Leonardo Angelastri (38) di Bari; Maurizio Martena (56) di Roma.

Altro indagato è inoltre un amministratore giudiziario, nominato dal Tribunale di Napoli nell'ambito di un altro sequestro preventivo nei confronti di Ilsap per falsi e truffa ai danni dello stato.

Secondo l'accusa venivano utilizzate una pompa sommersa e una pompa mobile grazie ai quali venivano sversati i rifiuti nel terreno che circonda lo stabilimento, nella condotta fognaria consortile Deca e nei canaloni che confluiscono a mare, nel Golfo di Sant'Eufemia.

Per l'accusa, è stato dimostrato l'inquinamento delle acque alla foce del torrente Turrina, dove è stato misurato un saggio di tossicità del 90-100%, in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico, ma anche la contaminazione dei terreni antistanti lo stabilimento dove sono stati registrate elevate soglie di concentrazione di idrocarburi pesanti, nonché di alluminio, ferro e manganese.